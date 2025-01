Di Donato, o presidente da câmara de uma popular estância de esqui italiana, está a controlar os visitantes que fazem excursões de um dia, depois de a cidade ter sido subitamente inundada por 260 autocarros que traziam mais de 10.000 visitantes de Nápoles e da região circundante da Campânia, conta o The Guardian.

Os turistas foram atraídos por uma estrela do TikTok nascida em Nápoles, Rita De Crescenzo, que publicou um vídeo em direto e várias fotografias da estância para os seus 1,7 milhões de seguidores. Além disso, várias agências de viagens começaram a oferecer viagens de autocarro de ida e volta por 20 a 30 euros, com pequeno-almoço incluído.

No domingo passado, a chegada dos turistas entupiu a estrada que leva a Roccaraso, aninhada nas montanhas de Abruzzo, e superlotou as suas pistas de esqui.

O que podia ser bom para a localidade acabou por deixar os residentes furiosos: as multidões saíram de Roccaraso, mas deixaram a estância cheia de lixo devido aos piqueniques.

Di Donato foi acusado nas redes sociais de discriminação contra os napolitanos, que são muitas vezes estereotipados como sendo rudes, por restringir os autocarros. Contudo, o autarca argumentou que a cidade precisa de ser protegida e que acolher demasiadas pessoas representa um risco para a segurança.

"Roccaraso não tem capacidade para suportar o tipo de assalto que tivemos no domingo - por exemplo, não podemos colocar 1000 casas de banho portáteis numa estância de esqui", disse ao jornal italiano Corriere della Sera.

Por sua vez, a tiktoker negou ter responsabilidade pela sobrelotação e prometeu regressar à estância no domingo. "Tudo o que eu disse foi que Roccaraso é um lugar lindo", afirmou ao Il Messaggero.

"As pessoas são livres de se deslocarem como quiserem e eu não posso ser responsável pelo comportamento dos outros. Publiquei conteúdos que atingiram um grande público, o que me deixa orgulhosa. Estou convencida de que Roccaraso continuará a ser um destino muito atrativo. Voltarei no domingo e verão que, graças aos meus vídeos, virão ainda mais pessoas do que no fim de semana passado", garantiu.