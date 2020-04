No início da intervenção, Marcelo considerou que estes tempos de pandemia da Covid-19 impõem unidade — mas "não unicidade nem unanimismo" — entre "os portugueses que o têm lembrado no seu dia a dia e os responsáveis políticos, uma convergência que tem sido decisiva para Portugal”.

No entanto, o Presidente da República diz-se ser "obviamente sensível às dúvidas de alguns portugueses surgidas nas últimas semanas acerca da sessão", aludindo às críticas de que, por motivos de segurança e por solidariedade aos cidadãos portugueses em dever de confinamento, este evento não deveria ocorrer na Assembleia da República.

A este respeito, Marcelo Rebelo de Sousa disse ser "fundamental" responder a estas "interrogações críticas" por um dever de unidade, "para continuarmos todos juntos, porque o caminho a fazer ainda é longo, difícil e imprevisível".

O Presidente da República rejeitou assim as considerações que determinavam como "costumeiras e para muitos, ritualistas" as celebrações do 25 de abril, que deveriam ser dispensadas neste "tempo excecional", defendendo que o seu cariz é, mais do que tudo,"essencial".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou assim outras datas determinantes para o país, como o 10 de junho (dia de Portugal), o 5 de outubro (Implantação da República) e o 1 de dezembro (Restauração da Independência) também são "essenciais" e vão ser evocadas, tal como 25 de abril o está a ser.

A justificação que o líder máximo do país deu para esta opção é porque "em tempos execionais de dor, sofrimento, luto, separação e confinamento, é que mais importa evocar a pátria, a independência, a República, a liberdade e a democracia”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou o seu discurso, o último na sessão solene comemorativa do 46.º aniversário do 25 de Abril na Assembleia da República, iniciada às 10:00 com a intervenção do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

A sessão contou com um número de presenças reduzido devido à pandemia de Covid-19, cabendo ao chefe de Estado, como é habitual, a última intervenção da cerimónia.

Nas bancadas estiveram 46 deputados, um por cada ano sobre a data da Revolução: 19 do PS, 13 do PSD, quatro do BE quatro do PCP, e um parlamentar por cada um dos restantes partidos – CDS, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal -, a que se soma a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

O Governo apenas teve quatro elementos na sua bancada: o primeiro-ministro, António Costa, a ministra de Estado e da Presidência, o ministro da Defesa Nacional e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Os convidados, menos de duas dezenas, sentaram-se nas galerias e não no espaço entre as bancadas dos partidos e do Governo.

Pelo PS discursou a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, pelo PSD o presidente do partido e da bancada, Rui Rio, pelo BE o deputado Moisés Ferreira, pelo PCP o secretário-geral, Jerónimo de Sousa, e pelo o CDS-PP, Telmo Correia, a líder parlamentar dos centristas.

As restantes forças políticas apenas tiveram um parlamentar cada, cabendo a eles as intervenções: pelo Partido Ecologista “os Verdes” o líder parlamentar José Luís Ferreira, pelo PAN a presidente da bancada Inês Sousa Real, pelo Chega o deputado único André Ventura e pela Iniciativa Liberal o também deputado único João Cotrim Figueiredo.

Depois da sessão solene na Assembleia da República, sem os habituais cortejos no exterior, também não haverá o programa de visitas, o ‘Parlamento de portas abertas’.

O primeiro-ministro, António Costa, vai deixar uma mensagem alusiva às comemorações do 46º aniversário do 25 de Abril, pelas 15:30 horas, e “abrirá” aos cidadãos, através da Internet, a residência oficial de São Bento.

Em vez de abrir os jardins à população como habitualmente, o primeiro-ministro pediu aos diretores dos teatros nacionais portugueses e da Companhia Nacional de Bailado que pensassem numa forma de celebrar o 25 de Abril, tendo resultado a obra de teatro documental “Agora Que Não Podemos Estar Juntos”, criada pela companhia portuguesa Hotel Europa, e que será transmitida pelas 15:30 nas plataformas online do Governo.

Em Belém, o Presidente da República também dedicará a tarde à Cultura, recebendo em audiências separadas, entre as 14:00 e as 19:00, seis associações da área dos livreiros, cinema, artes performativas, dança, museus, promotores de espetáculos e autores.

Em Portugal, a pandemia de Covid-19 já causou a morte de 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

