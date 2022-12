"Gostaria de pedir-vos a todos uma oração especial, pelo Papa emérito Bento [XVI], que no silêncio está a sustentar a Igreja. Recordai-o, está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente, neste testemunho de amor à Igreja, até ao fim", disse Francisco na audiência pública semanal no Auditório Paulo VI.

A intervenção do Papa foi recebida com aplausos na sala.

Joseph Ratzinger reside no mosteiro do Vaticano Mater Ecclesiae desde que renunciou ao papado, a 28 de fevereiro de 2013. Depois de anunciar a sua inesperada decisão, Ratzinger assegurou que não iria interferir na vida da Igreja, mas que apenas se dedicaria a rezar e a estudar.

Na altura com 85 anos, Bento XVI foi o primeiro Papa em quase 600 anos a renunciar ao cargo. No anúncio explicou que não se sentia em condições para responder aos desafios de um mundo em rápida mudança, devido a questões de saúde, numa decisão histórica mal compreendida por muitos prelados.

Eleito Papa aos 78 anos, Ratzinger foi o primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja, numa solução de continuidade do papado de João Paulo II.

A eleição do 265.º Papa — no segundo dia do conclave, a 19 de abril de 2005 — foi uma das mais rápidas das últimas décadas.