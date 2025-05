O alerta surgiu depois de um sismo em Puerto Williams, na passagem de Drake, ao longo da costa chilena e argentina, acrescentam.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile informou que a zona costeira da região de Magalhães e Antártica Chilena, no sul do Chile, será evacuada devido ao risco de tsunami, segundo o The Sun. O United States Geological Survey (Serviço Geológico dos Estados Unidos) confirmou o sismo, indicando que o tremor ocorreu entre o Cabo Horn e a Antártida.

"Pedimos a evacuação de toda a costa da região de Magallanes. Neste momento, o nosso dever é o de prevenir e obedecer às autoridades", escreveu o presidente, Gabriel Boric, no X.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostraram civis a fugir de edifícios e sirenes de emergência a soar, em cenas dramáticas após o sismo. As pessoas estão a abandonar as suas casas e a dirigir-se para pontos de segurança.

De acordo com o Centro Sismológico Nacional, o sismo ocorreu pouco antes das 9h da manhã, e teve uma magnitude 7.5 na escala de Richter. Dez minutos depois foi registada uma réplica de magnitude 6.1.

O Chile é um dos países com mais terramotos no mundo. Três placas tectónicas convergem no território: Nazca, Sul-Americana e Antártica.

Em 1960, a cidade de Valdivia (sul do México) foi devastada por um terramoto de magnitude 9,5, considerado o mais forte já registado, que matou 9.500 pessoas.

Em 2010, um terremoto de magnitude 8,8, seguido de um tsunami, deixou mais de 520 mortos.

O sismo terá ocorrido a uma profundidade de aproximadamente dez quilómetros, segundo o jornal americano.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada do Chile (SHOA) emitiu o alerta com a sinalização de uma magnitude de 7.8, depois de o sismo ocorrer a cerca de 305 quilómetros a sul de Puerto Williams.

Argentina

Na Argentina o sismo também se fez sentir. Não há danos nem feridos, mas o país mantém-se alerta.

As autoridades da província o sul da Argentina Tierra del Fuego determinaram a evacuação "de forma preventiva" de Puerto Almanza devido ao alerta de tsunami.

O governo local pediu, na rede social X, que aproximadamente 100 habitantes da localidade "evacuem a área e se dirijam a áreas altas e seguras". Também apelou à "suspensão de todos os tipos de atividade aquática e de navegação no Canal Beagle" até as 15H30.

*Com AFP