Lidia Thorpe, estava a usar roupas tradicionais indígenas quando caminhou pelo corredor do parlamento australiano esta segunda-feira para gritar: "Devolvam-nos a nossa terra. Devolvam-nos o que vocês roubaram! Os nossos ossos, os nossos crânios, os nossos bebés, o nosso povo".

"Vocês destruíram a nossa terra. Dêem-nos um tratado!", acrescentou.

Disse ainda: "Não és o nosso rei, Não és soberano... Cometeste genocídio contra o nosso povo", disse ainda.

A senadora foi impedida de se aproximar do rei e conduziram-na para fora do plenário enquanto o rei falava com o primeiro-ministro australiano, como é possível observar em vários vídeos gravados no momento e partilhados nas redes sociais.

A senadora Lidia Thorpe é a primeira mulher Aboriginal do estado de Victoria a tornar-se senadora. Quando foi empossada, recusou-se a fazer um juramento de fidelidade a Isabel II, sendo assumidamente contra a coroa. A senadora foi uma das cerca de 20 pessoas que protestaram enquanto o rei e a rainha depositavam uma coroa de flores num memorial de guerra também neste dia.

Lidia Thorpe Lidia Thorpe créditos: AFP

Esta abordagem da senadora aconteceu depois do rei falar aos representantes australianos, em Canberra depois de uma líder indígena, Tia Serena Williams, receber o monarca na capital da Austrália esta segunda-feira e pedir que se desculpasse pelos erros coloniais.

Durante o discurso no parlamento, o rei fez referência à cerimónia realizada por tia Serena Williams e disse que apreciou "profundamente" o gesto, que lhe deu e a oportunidade de "prestar as minhas homenagens aos donos tradicionais da terra em que nos encontramos".

Carlos III no parlamento da Austrália Carlos III no parlamento da Austrália créditos: AFP

"Nas minhas muitas visitas à Austrália, testemunhei a coragem e a esperança que guiaram a longa e às vezes difícil jornada da nação em direção à reconciliação", disse ainda Carlos III. No entanto, não chegou a fazer um o pedido de desculpas que os líderes indígenas esperavam ouvir.

Esta é a primeira visita de Carlos III à Austrália desde que se tornou chefe de Estado do país em setembro de 2022 e é a maior viagem que o rei fez desde que iniciou o tratamento contra o cancro em fevereiro.

A última visita oficial de um monarca à Austrália foi em 2011, quando Isabel II desembarcou em Camberra. Esta é a 17.ª visita à Austrália de Carlos III, porém a primeira como monarca da Austrália.

A visita de seis dias ao país da Commonwealth vai envolver encontros com líderes políticos e comunitários, além de celebrar o povo, a cultura e a herança do país.

Carlos III acompanhado pela rainha Camila chegaram à Austrália na passada sexta-feira.