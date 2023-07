Hoje, a Lua vai estar a 361.934 quilómetros de distância da Terra, segundo o portal "Space.com", o que faz com que pareça 16% mais brilhante do que o habitual.

O site científico que se dedica à exploração espacial adianta que a Lua estará esta terça-feira, dia 4 de julho, no seu perigeu, ou seja, no ponto mais próximo da Terra. No entanto, será hoje às 23h40 (hora de Lisboa) que o lado da Lua voltado para a Terra ficará completamente iluminado pelo Sol. Assim sendo, esta será a melhor altura para admirar em Portugal.

Esta lua chama-se "Lua do Trovão" devido às trovoadas que marcam o início de verão, e irá aparecer na constelação Sagitário.

Amanhã, a 4 de julho, a Lua estará mais próxima da Terra, sendo que também parecerá ligeiramente maior do que o normal. Três dias depois, irá aproximar-se dos anéis de Saturno.

A Lua tem uma órbita elíptica da Terra e todos os meses atinge o ponto de perigeu (distância menor da Terra) e apogeu (distância maior da Terra).

Este fenómeno vai acontecer quatro vezes ao longo do ano. Depois da “Lua do Trovão”, a próxima lua cheia será a Lua do Esturjão, a 1 de agosto, que acontecerá a 357 mil quilómetros da Terra, sendo a segunda maior superlua do ano.

O fenómeno vai ser transmitido online via streaming, no canal do YouTube do Virtual Telescope Project.