A Bright Pixel Capital, braço de investimento em capital de risco do grupo Sonae que conta com mais de 60 investimentos, reforçou o investimento na Sekoia.io, ao participar como co-investidora na ronda de investimento Série B de 26 milhões de euros levantada pela tecnológica de cibersegurança.

Isto numa altura em que a discussão sobre o reforço da defesa em vários países ganha cada vez mais relevância. As startups ligadas a esta área, sobretudo as mais focadas em ataques informáticos, estão na mira dos governos e investidores.

O capital levantado deverá permitir à Sekoia.io reforçar as suas capacidades de IA e automação para mitigar a escassez de talento em cibersegurança, impulsionar a sua expansão internacional, e consolidar parcerias estratégicas com a Managed Security Service Providers (MSSPs). O objetivo é democratizar o acesso a soluções avançadas de cibersegurança para empresas de todas as dimensões.

A Sekoia.io

Fundada em 2022, a Sekoia.io tem como objetivo proteger as organizações contra futuras ameaças cibernéticas, trazendo tecnologia de deteção de alto desempenho e resposta automatizada para o núcleo das operações de segurança.

“Como parceiros da Sekoia.io desde 2023, tendo co-liderado a ronda de investimento série A, estamos orgulhosos em participar neste novo investimento e em contribuir para o seu crescimento, procurando ajudá-los a escalar as suas soluções de cibersegurança e a expandir-se para novos mercados”, afirma Fernando Jorge Martins, Diretor de Cibersegurança na Bright Pixel.

A plataforma Sekoia AI-SOC está a tentar redefinir a defesa cibernética, revolucionando a forma como as equipas de operações de segurança trabalham.

Para além de procurar fornecer uma visão centralizada de todo o sistema de informação de uma organização, a sua tecnologia promete reduzir os tempos de resposta a incidentes, através de IA Generativa e baseada em agentes que podem aprender a postura de segurança de uma organização.

Num mercado marcado pela escassez de talento, a plataforma garante capacitar os analistas dos centros de operação de segurança (SOC) tornando-os mais produtivos com IA.

O investimento

“Este financiamento permitirá que invistamos no desenvolvimento tecnológico da nossa plataforma — particularmente na IA baseada em agentes. De 4 milhões de ameaças reais sinalizadas pela plataforma em 2024, 25% foram detetadas automaticamente graças às nossas tecnologias exclusivas de IA e inteligência. A nossa ambição é clara: recrutar centenas de parceiros de serviço que são os motores do nosso crescimento internacional e impulsionar as suas ofertas de SOC’s geridos através da plataforma Sekoia.io”, refere Freddy Milesi, fundador e CEO da Sekoia.io.

Com sede em quatro países europeus, a Sekoia.io conta com mais de uma centena de colaboradores e cerca de cinquenta parceiros MSSP. Entre os seus clientes estão grandes grupos como EDF, Vinci, SNCF, Mirakl, Marlink e o Ministério das Forças Armadas francês. A empresa pretende tornar-se líder no emergente mercado de Plataformas de Segurança Nativas de IA para SOC’s.

Uma área em crescimento

O mercado de cibersegurança está a passar por uma mudança rápida, impulsionada pelo aumento das ameaças sofisticadas e pelo desenvolvimento de regulamentações na Europa que impõe requisitos mais rigorosos de cibersegurança às organizações. O mercado de MSSP está a crescer de forma significativa e espera-se que atinja 52,9 mil milhões de dólares até 2028.

Ao focar-se especificamente neste segmento, a Sekoia.io adota uma abordagem diferenciadora que lhe permite escalar rapidamente através de um modelo de distribuição indireta.

“A cibersegurança é uma questão crítica para empresas de todos os tamanhos, e a Sekoia.io providencia uma solução inovadora ao democratizar o acesso a proteção avançada através de IA e automação“, reforça Hadrien Comte, Diretor na Revaia.

O novo investimento, liderado pela Revaia e com a participação dos investidores UNEXO, Omnes Capital e Bpifrance, eleva o financiamento total da startup francesa para 60 milhões de euros desde a sua fundação.