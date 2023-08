A paciente, uma mulher de 64 anos do sudeste de Nova Gales do Sul, na Austrália, foi internada pela primeira vez no hospital local no final de janeiro de 2021, depois de sofrer três semanas de dores abdominais e diarreia, seguidas de uma tosse seca constante, febre e suores noturnos, conta o The Guardian.

Já em 2022, os sintomas incluíam também esquecimento e depressão, o que levou a que fosse encaminhada para o hospital de Camberra. Uma ressonância magnética do cérebro revelou anomalias que exigiram uma intervenção cirúrgica — e foi aí que surgiu a surpresa.

A neurocirurgiã, Hari Priya Bandi, retirou uma lombriga parasita de oito cm de comprimento da sua paciente, o que a levou a telefonar ao médico de doenças infecciosas Sanjaya Senanayake para obter conselhos sobre o que fazer a seguir: "Meu Deus, não vais acreditar no que acabei de encontrar no cérebro desta senhora—- e está vivo e a mexer-se".

A descoberta surpreendente levou uma equipa do hospital a reunir-se rapidamente para descobrir de que tipo de lombriga se tratava, bem como decidir sobre qualquer tratamento adicional que a doente pudesse necessitar.

"Camberra é um lugar pequeno, por isso enviámos o verme, que ainda estava vivo, diretamente para o laboratório de um cientista da CSIRO que tem muita experiência com parasitas", explicou Senanayake. "Ele olhou para ele e disse: 'Meu Deus, é o Ophidascaris robertsi'", um verme redondo normalmente encontrado em pítons.

Com isto, a paciente do hospital de Camberra marca o primeiro caso mundial do parasita encontrado em humanos.

A doente reside perto de uma zona de lago habitada por este tipo de cobras. Apesar de não ter havido contacto direto com a serpente, a doente recolhia frequentemente ervas das imediações do lago para as utilizar nos cozinhados, pelo que se julga que o parasita possa ter sido libertado através das suas fezes para a erva. Depois, a paciente terá sido infetada com o parasita ao tocar na erva, que poderia ter os seus ovos.

A paciente está a recuperar bem e continua a ser monitorizada regularmente.