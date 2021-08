Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

O horário de encerramento dos estabelecimentos na Madeira vai ser alargado para as 01:00 a partir de sexta-feira, indicou hoje o presidente do Governo Regional, referindo que o recolher obrigatório fica entre as 02:00 e as 05:00.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA