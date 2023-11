"De 30 de novembro a 23 de dezembro, será possível aceder gratuitamente ao centro da cidade sem que tenha de se preocupar com o trânsito ou o estacionamento", informa a câmara de Lisboa em comunicado.

Para tal, "vão estar disponíveis dois parques de estacionamento (Ameixoeira e Campo Grande) com ligação direta à Baixa através de shuttle exclusivo, com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Rossio".

"Para usufruir deste serviço sem custos basta aceder ao parque de estacionamento onde estará um promotor que dará todo o apoio necessário", é explicado. Ao SAPO24, a Câmara Municipal de Lisboa especificou que tanto o estacionamento como o transporte para a Baixa são gratuitos.

Este serviço vai estar "disponível de quinta-feira a domingo, entre as 15h00 e as 21h00, com intervalos de partidas de 30 minutos em dias úteis e de 20 minutos aos fins de semana e feriados".