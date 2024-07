“É um governo de ganância. É um governo que governa para a ganância. E o estado da nação é só o ‘trailer’ do que vai acontecer no Orçamento do Estado [para 2025]”, acusou Mariana Mortágua, no debate sobre o estado da nação, que decorre na Assembleia da República, um dia depois de os bloquistas terem anunciado que vão votar contra a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, que ainda não é conhecida.

Na ótica da coordenadora do BE, o governo minoritário PSD/CDS-PP “confunde a economia com os donos da economia”.

“E se lhe perguntar, senhor primeiro-ministro, porquê é que não governa para o povo, dir-me-á que primeiro é preciso enriquecer os mais ricos. Conhecemos essa teoria, chama-se ‘trickle-down economics’, em inglês, é o projeto ‘trumpista’ [referente a Donald Trump] e daquele governo liberal que não durou mais que uma alface no Reino Unido”, acusou.

Mariana Mortágua considerou que esta estratégia “só serve para aumentar desigualdades” e é “um projeto para o qual a esquerda nunca poderá ser requisitada”.

Na resposta, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, começou por criticar o programa político do BE, afirmando que este já foi aplicado “noutras geografias” e resultou num “o aumento exponencial da pobreza”.

Luís Montenegro acrescentou que vai acolher “as sugestões” do BE para “reflexão”, mas deixou um aviso.

“Se elas mantiverem o afunilamento ideológico e teimoso do seu pensamento, será difícil podermos integrá-las nas nossas soluções”, considerou o chefe do executivo.