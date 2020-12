O Governo quer medir o "impacto do Natal", escreve a publicação, e a partir daí "fazer a modelação das próximas medidas".

Os especialistas reúnem-se novamente a 12 de janeiro (reuniões do Infarmed) para fazer ponto da situação epidemiológica da Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os partidos políticos com assento parlamentar na próxima segunda-feira para os ouvir sobre “a renovação do estado de emergência”.

O Parlamento também já pré-agendou para 6 de janeiro o debate sobre o pedido de autorização presidencial da renovação do estado de emergência, avançou esta terça-feira a Agência Lusa.

De acordo com a Constituição, o quadro legal do estado de emergência permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, e não pode durar mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Durante a atual pandemia de covid-19, o estado de emergência foi decretado para permitir medidas para conter a propagação desta doença e vigorou por 45 dias, de 19 de março a 02 de maio, com duas renovações sucessivas.

Nesta segunda vaga da pandemia de covid-19, o estado de emergência foi decretado em 9 de novembro e vigora atualmente até 7 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.