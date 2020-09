Os países europeus exprimem “uma vontade de retomar um diálogo responsável e procurar as vias de equilíbrio (…) sem qualquer ingenuidade” e “de boa fé”, disse Emmanuel Mácron, depois da reunião, em Porticcio, na ilha francesa da Córsega, no Mediterrâneo.

Com esta reunião, os Estados do sul europeu quiseram mostrar solidariedade à Grécia e ao Chipre, perante as ações turcas e as prospeções de hidrocarbonetos promovidas por Ancara em águas mediterrânicas que Atenas e Nicósia consideram suas.

“Queremos enviar uma mensagem de solidariedade à Grécia e ao Chipre, de apoio perante as ações unilaterais e a ameaça à soberania europeia”, afirmou Mácron, em conferência de imprensa depois da reunião com os chefes de governo destes dois países e os de Espanha, Itália, Portugal e Malta.

Mácron insistiu na necessidade de a União Europeia (UE) retomar o diálogo de alto nível com Ancara, no contexto de uma presença mais reforçada no Mediterrâneo Oriental.