Desde o ínicio da pandemia, aquele país totalizou mais de 3,9 milhões de casos confirmados e 142.942 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:30 de quarta-feira (01:30 de hoje em Lisboa).

Nos últimos nove dias, os Estados Unidos registaram diariamente mais de 60 mil casos de covid-19, com um máximo de 77.638 novas infeções na sexta-feira.

Com quase 415.000 casos confirmados, a Califórnia tornou-se o estado com mais infeções por coronavírus, ultrapassando Nova Iorque. Mais de 7.800 pessoas morreram na Califórnia desde o início da pandemia, incluindo 115 no último balanço diário.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 617.500 mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.