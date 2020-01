"Mas mais uma vez, o caso da Lusa como o caso da Cinemateca, não nos parece que faça sentido avançar com as medidas financeiras sem trabalharmos, ou seja, com a revisão financeira completa, sem trabalharmos no que deve ser o seu estatuto completo", salientou Nuno Artur Silva, em resposta às propostas de reforço financeiro apresentadas pelo Bloco de Esquerda (BE) e Partido Comunista Português (PCP).

O governante acrescentou que tal como a Cinemateca, com que já iniciaram conversações, é preciso saber qual o papel que pode ter no setor.

"A prorrogação do contrato é feita exatamente para pensarmos o que deve ser a Lusa como elemento estrutural, essencial, cada vez mais essencial no quadro atual da comunicação social e também - e isso me parece fundamental no caso da Lusa - no âmbito de uma política da língua", prosseguiu.

"Aquilo que pretendemos fazer, quer seja nas políticas de apoio ao cinema e ao audiovisual, quer seja na questão da comunicação social, é importante perceber que só faz sentido ser feita no âmbito de um horizonte muito amplo, que é o da defesa da língua, de uma diversidade artística contemporânea que tem estes dois vetores: o da informação e o da criatividade audiovisual", concluiu.