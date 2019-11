"Esta emboscada contra Evo Morales foi criada pelo imperialismo norte-americano, e hoje eles mostram seus rostos para aplaudir e dizem que agora estão vindo para a Venezuela e a Nicarágua. Alertem as pessoas, vamos para a batalha, elas querem lutar? Vamos lutar, estamos prontos para ir para a luta", disse Maduro.

"Donald Trump saiu diretamente com uma declaração aplaudindo o golpe de Estado da Bolívia, nós o denunciamos, o golpe de Estado contra Evo Morales na Bolívia foi financiado e dirigido pela Casa Branca", acrescentou o presidente da Venezuela, um grande aliado de Morales .

Morales, que ocupava a presidência desde 2006, renunciou no domingo, no meio de protestos após as eleições presidenciais, denunciando um golpe de estado.

Trump, que não reconhece a reeleição de Maduro em maio de 2018, lidera a pressão internacional para que "eleições transparentes" sejam realizadas na Venezuela, além de reconhecer como presidente interino, juntamente com cinquenta países, o líder parlamentar da oposição Juan Guaidó.

"Estes eventos enviam um forte sinal aos regimes ilegítimos da Venezuela e da Nicarágua de que a democracia e a vontade do povo sempre prevalecerão", disse Trump sobre os dois governos de esquerda próximos a Morales que Washington considera "tiranias".

Em resposta ao que aconteceu na Bolívia, o chavismo se declarou em "alerta", pedindo manifestações nesta semana, a principal no sábado, 16 de novembro, coincidindo com uma nova convocação do opositor Guaidó para a mobilização nas ruas.