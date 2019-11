"Surgiu na cimeira de Valadolid, em abril, onde se acordou este programa geral, e na sequência desse acordo os governos de Portugal e de Espanha deram permissão à OIE, para que se executasse o programa", explicou.

Assim, Mariano Jabonero revelou que estão a ser fechados “acordos com as comunidades autónomas limítrofes com Portugal, ou seja, com Galiza, Castela e Leão, Extremadura e Andaluzia" para que o português seja língua curricular em algumas escolas.

“Queremos trabalhar com um curriculum formal e um curriculum informal, tanto na Península Ibérica como a partir do Brasil para outros estados" da América Latina, tal como já aconteceu entre o Brasil, Argentina, Colômbia e está a expandir-se para todos os Estados da América Latina, com exceção da Venezuela, por razões da crise política no país, sublinhou.

O projeto para as escolas das comunidades da Península Ibérica envolve uma verba de cerca de um milhão de euros, adiantou ainda o responsável.