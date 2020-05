A associação dispõe de carrinhas de apoio e de tendas, disponibiliza refeições e serviços de enfermagem e de fisioterapia e organiza as dormidas e os banhos.

O responsável está já a pensar em como organizar as peregrinações dos próximos anos, porque, já numa situação normal, há pessoas em lista de espera.

“Com isto tudo, haverá muita gente a querer ir para o ano e para os próximos. Não sei como é que vai ser”, referiu.

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, pediu aos peregrinos para não se deslocarem ao recinto nos dias 12 e 13.

A quem tinha intenção de este ano se deslocar ao santuário, o padre pede que faça esta peregrinação “pelo coração” e que acompanhe a transmissão das celebrações através dos meios de comunicação social, da internet e das redes sociais.

As celebrações decorrerão no recinto, que este ano estará encerrado devido às regras sanitárias definidas pelo Governo no contexto da declaração do Estado de Calamidade pública, em articulação com a Conferência Episcopal Portuguesa, e que impedem as celebrações religiosas com a presença de fiéis.