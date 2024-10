As investigadora Catarina Paquete (ITQB NOVA), a empresa Surgeon Mate e a Universidade de Aveiro são os grandes vencedores do Prémio INOVA+2024. Em cada categoria, o primeiro classificado vai receber um prémio de 5 mil euros, enquanto o segundo e o terceiro terão acesso a serviços de consultoria especializada no valor de 2,5 mil euros.

O pódio dos vencedores das categorias de inovação científica, empresarial e pública é completado, pelos investigadores Vicente Garção (Instituto de Telecomunicações – Técnico Lisboa) e Vitor Gaspar (CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro), pelas empresas Nevaro e BestHealth4U, assim como, nas entidades públicas, pela Junta de Freguesia de Santo António (Lisboa) e Câmara Municipal de Coimbra.

Nas categorias de Inovação Empresarial e Inovação Científica, os vencedores foram apurados por deliberação do júri, que reuniu representantes do mundo académico e empresarial. O painel de jurados foi constituído por Eurico Neves, Chairman da INOVA+ e por representantes das entidades parceiras do Prémio INOVA+ 2024: Diogo Gomes de Araújo, (ANI), Benvinda Catarino (AIP), Paulo Jorge Ferreira (CRUP), Maria de Fátima Nunes de Carvalho (CCISP) e Bruno Coelho (DGArtes).

O Prémio INOVA+ é organizado pela consultora e tem como parceiros a Agência Nacional da Inovação (ANI), a Associação Industrial Portuguesa (AIP), o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e a Direção-Geral das Artes (DGArtes). Além do Alto Patrocínio do Presidente da República.

Criado em 2022 para assinalar o seu 25º aniversário da consultora o Prémio INOVA+ alcançou, na sua segunda edição, um crescimento assinalável traduzido em mais de 340 manifestações de interesse e 80 candidaturas.

Este ano a grande novidade foi a criação de uma categoria destinada a projetos de inovação pública, cruzando arte e ciência e/ou tecnologia. Os vencedores da categoria Cidades Criativas foram decididos através de uma votação online somando de 270 mil votos.

Entre os vencedores destaca-se projeto “História com Voz” da Freguesia de Santo António, em Lisboa.

O projeto é uma iniciativa inovadora que combina história, tecnologia e entretenimento para oferecer aos visitantes uma experiência única de Turismo Cultural na capital, ao dar Voz às estátuas da Freguesia.

Basta ler, com qualquer telemóvel, o QR code que está junto à estátua, para logo receber uma chamada telefónica do próprio retratado, pela voz de uma personalidade conhecida do público português, a falar um pouco da sua vida e obra.

Os conteúdos, textos historicamente corretos, têm a chancela de qualidade do Centro Nacional de Cultura um pouco de humor escrito por Nilton.

As 22 estátuas que podem telefonar aos visitantes estão espalhadas pelo território da Freguesia de Santo António e contam com as seguintes vozes:

Alexandre Herculano - Herman José

Marquês de Pombal - Júlio Isidro

Fryderyck Chopin - David Fonseca

Rosa Araújo - Marina Mota e Fernando Mendes

Simon Bolivar - António Raminhos

Alegoria ao Rio Douro - Fernando Rocha

Alfredo Keil – Nilton

Camilo Castelo Branco - Carlos Cunha

Adolfo Simões Muller - Ricardo Carriço

António Feliciano de Castilho - Guilherme Filipe

Sou como tu! - Joana Cruz

Jean Monnet - José Raposo

Pinheiro Chagas - Ricardo Castro + Bruna Andrade

Oliveira Martins - Luís Lourenço

Ouranos II - Simão Morgado

Almeida Garrett - Jorge Mourato

Viana da Mota - José Pedro Vasconcelos

Monumento aos Mortos da Grande Guerra - Filipa Veiga

João dos Santos - Afonso Pimentel

General O'Higgins - Diogo Branco

Alegoria ao Rio Tejo - Vasco Morgado

Existe ainda uma versão em inglês que foi gerada através de Inteligência Artificial.

Para consulta a localização das estátuas basta consultar este site.

“Esta segunda edição do Prémio INOVA+ voltou a ser um sucesso, tanto em quantidade como em qualidade de candidaturas, com várias propostas tanto a nível científico como a nível empresarial com um elevado grau de inovação e uma boa maturidade em termos de aproximação ao mercado", afirma Eurico Neves, Chairman da INOVA+, em comunicado.

"Não temos dúvidas de que, tal como aconteceu na primeira edição de há dois anos, teremos vencedores de quem voltaremos a ouvir falar muito em breve, pelos sucessos que certamente irão conseguir", acrescenta.