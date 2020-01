Segundo o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, a que a Lusa teve acesso, o arguido suspeitou a sua filha, de 13 anos, manteria um namoro com a vítima, incluindo relações sexuais.

Em meados de 1999, o arguido despediu a vítima, de 17 anos, e decidiu dar-lhe uma “sova”, com a ajuda de mais dois homens.

A vítima foi conduzida para um bar em Rio de Moinhos, Arcos de Valdevez, onde foi agredida “de forma indiscriminada com murros e bastonadas, em todas as partes do corpo”.

O arguido agora detido utilizou um chicote e um bastão de madeira e agrediu a vítima durante cerca de uma hora, só parando “quando não teve força para mais”.

Abandonou a vítima num quarto do bar, após o que, horas mais tarde, meteu o cadáver na mala de um carro e levaram-no para um prédio onde moravam, em Fafe, tendo espalhado sangue pela garagem.

De seguida, foi ao Hospital de Fafe, onde entregou o cadáver, e logo depois deslocou-se à à GNR, referindo que tinha sido o seu filho o autor do homicídio, na referida garagem.

Quanto aos outros dois homens que participaram nas agressões, um foi condenado a 1 ano e 5 meses de prisão e o outro a 1 ano

Um deles é filho do arguido agora detido.

Com menos de 16 anos, foi colocado a ajudar na “gerência” dos estabelecimentos de diversão noturna explorados pelo pai.