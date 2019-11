As pessoas intersexuais têm lutado nos tribunais, no parlamento e em manifestações nas ruas contra a discriminação e a legitimação dos seus direitos básicos e, como resultado, foram reconhecidas numa categoria apropriada ao seu estatuto no novo censo.

O diretor da Sociedade das Pessoas Intersexuais do Quénia, James Karanja, declarou à agência espanhola Efe, em agosto, que a inclusão deste grupo “é uma das melhores coisas que podia ter acontecido”.

O grupo de James Karanja pressionou o parlamento para incluir a possibilidade da indicação intersexual junto às opções de escolha de homem e mulher.

O Presidente Uhuru Kenyatta afirmou hoje que as estratégias de desenvolvimento do Governo vão ser baseadas, a partir de agora, nos novos dados que expõem um crescimento populacional de cerca de nove milhões de pessoas na última década.

“Alegra-me mencionar que este é primeiro censo elaborado” depois da aprovação da nova Constituição em 2010, “e foi completamente viabilizado pelo meu Governo”, acrescentou o chefe de Estado.