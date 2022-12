A proteção civil alertou este sábado para o risco de cheias, inundações, deslizamentos de terras e arrastamento de objetos, devido à previsão de agravamento do estado do tempo na madrugada de domingo, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil contactou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que deu conta de uma “previsão meteorológica para as próximas horas” que aponta para “o agravamento do estado do tempo devido à precipitação prevista para os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Viseu, Guarda e Castelo Branco”.

O período mais crítico é esperado entre as 00:00 e as 12:00 do dia 25 de dezembro, acrescenta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em comunicado.

De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), podem ocorrer também variações significativas dos níveis hidrométricos nas zonas historicamente mais vulneráveis, como é o caso das bacias do Lima, do Cávado, do Douro, do Vouga, do Mondego, do Tejo e Sorraia, podendo ocorrer inundações.

Em função das condições meteorológicas previstas é esperada a ocorrência de inundações em zonas urbanas (por obstrução dos sistemas de escoamento), de cheias (devido ao transbordo de rios e ribeiras), de deslizamentos e derrocadas, de arrastamento de objetos soltos, ou desprendimento de estruturas.

A proteção civil alerta ainda para o risco de formação de lençóis de água nas estradas.

Ainda de acordo com o mesmo aviso, a proteção civil “recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a observação e divulgação das principais medidas de autoproteção para estas situações”.

Essas medidas são a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e a fixação de estruturas suspensas ou amovíveis, além de uma maior precaução na circulação junto a áreas arborizadas e zonas ribeirinhas.

É também recomendado a adoção de uma condução mais defensiva, que não se atravessamento de zonas inundadas e que não se pratiquem atividades ligadas ao mar, nomeadamente pesca, desportos náuticos ou passeios à beira-mar.

Como vai estar o tempo?

Doze distritos vão estar sob aviso laranja - o segundo mais grave -- até domingo por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso laranja é dirigido aos distritos de Braga, Viseu, Porto, Guarda, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra, onde estão previstos períodos de chuva por vezes forte e persistente, acompanhada de trovoada.

No caso do distrito de Braga e Viana do Castelo o aviso laranja estará ativo entre as 18:00 de hoje e as 03:00 do dia de Natal, sendo que no distrito do Porto estará ativo das 21:00 de hoje até as 06:00 do dia de Natal.

De acordo com o IPMA, no domingo, os distritos de Viseu, Setúbal, Santarém e Lisboa estão sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 09:00.

Entre as 06:00 e as 12:00, de domingo, estarão sob aviso laranja os distritos de Castelo Branco e Guarda e das 00:00 às 06:00 os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria.

Os distritos que sinalizados com o aviso laranja passam depois a amarelo (o terceiro da escala).

No caso do Porto, Viana do castelo, Aveiro, Coimbra e Braga o IPMA emitiu também aviso amarelo por agitação marítima, das 00:00 às 06:00 de domingo, com “ondas de sudoeste com quatro metros”.

Segundo o IPMA, estarão ainda sob aviso amarelo, devido a períodos de chuva por vezes forte e persistente, das 00:00 às 12:00 do dia de Natal os distrito de Bragança e Vila Real e das 09:00 às 18:00 os distritos de Portalegre e Évora.

EUA enfrentam tempestade "única numa geração"

Pelo menos onze pessoas morreram nos Estados Unidos devido a uma tempestade gelada que está a varrer partes das regiões centro e leste do país e não mostra sinais de chegar ao fim.

Os Estados Unidos enfrentam uma tempestade de inverno "única numa geração", como já a descreveu o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

As onze mortes foram contabilizadas em quatro estados e ocorreram devido às condições perigosas e potencialmente mortais provocadas pelas temperaturas extremamente baixas que têm vindo a afetar o país há vários dias.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades do estado do Kansas, três pessoas morreram em acidentes de automóvel relacionados com o mau tempo no, referiu a CNN.

No estado do Missouri, uma pessoa morreu depois do veículo em que seguia ter derrapado no asfalto e caído num riacho congelado.

Em Ohio, quatro pessoas também morreram num acidente de carro, enquanto várias outras ficaram feridas.

O governador do estado de Kentucky, Andy Beshear, confirmou a morte de mais duas pessoas num acidente de carro, bem como a morte de um sem-abrigo na cidade de Louisville.

De acordo com notícias dos meios de comunicação social dos EUA, as previsões meteorológicas indicam que a tempestade trará nas próximas horas fortes nevões, tempestades de vento e neve e até inundações em algumas partes da costa nordeste.

De momento, não há descanso à vista até depois do dia de Natal, relatou a CNN.

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade em vários estados, especialmente na região Nordeste, que inclui estados como Nova Iorque, Maine, New Hampshire e Connecticut.

As condições meteorológicas também levaram ao cancelamento de mais de 5.000 voos e ao atraso de mais 10.000 voos até sexta-feira.