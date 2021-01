Mais de 10 mil novos casos de contágio em 24 horas, esta segunda-feira, não deixam margem para dúvidas: é expectável que as restrições apertem para controlar a pandemia. António Costa ainda quer ouvir os especialistas, mas avançou de imediato com a proibição de circulação entre concelhos no próximo fim de semana e recolher obrigatório para os concelhos em risco elevado e muito elevado. Só 25 localidades escapam à medida.

O primeiro-ministro admitiu hoje que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais. Todavia, no imediato, anunciou que está proibida a circulação entre concelhos no próximo fim de semana e há recolher obrigatório para todos os concelhos em risco elevado e muito elevado — o que significa que há apenas 25 concelhos que escapam às regras, sendo eles: Alcoutim Aljezur Almeida Arronches Barrancos Carrazeda de Ansiães Castanheira de Pêra Castelo de Vide Coruche Ferreira do Alentejo Freixo de Espada à Cinta Lagoa Manteigas Monchique Odemira Pampilhosa da Serra Proença-a-Nova Resende Santiago do Cacém Sardoal Sernancelhe Sines Torre de Moncorvo Vila de Rei Vila do Bispo António Costa falava no final do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa, salientando que medidas mais restritivas contra a covid-19 poderão já entrar em vigor no próximo dia 12. O líder do executivo referiu que os números referentes novos contágios verificados na quarta-feira e hoje rondam os dez mil, "o que indicia um agravamento da situação epidemiológica" no país.