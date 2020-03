“Nós continuamos a acompanhar o imobilismo, que começa a ser um bocado cúmplice, do Governo pela falta de intervenção numa situação destas: de uma insolvência com origem em gestão danosa que as empresas promoveram aqui no porto de Lisboa para despedirem metade dos estivadores”, disse à Lusa António Mariano.

Dezenas de trabalhadores formaram hoje um piquete no terminal de Alcântara, em Lisboa, para assinalarem a paralisação total dos 350 estivadores e que se vai prolongar até ao próximo dia 30.

“A greve passou a ser total em todas as sete empresas de estiva de Lisboa e está a ser cumprida a 110% porque os trabalhadores de uma empresa alternativa que foi criada também aderiram à greve. O exército de reserva do grupo empresarial turco está todo connosco”, explicou o dirigente sindical.

António Mariano recordou que na segunda-feira realizou-se uma reunião com o chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas em que o sindicato ouviu “a mesma formulação” que tem ouvido do ministro Pedro Nuno Santos e do primeiro-ministro António Costa “de que continuam a acompanhar o que se passa” nos portos.

“Portanto, o Governo continua a acompanhar o caos que está criado nos portos. Esta situação não é só no porto de Lisboa porque pelos efeitos de dominó está comunicada a todos os portos nacionais e com os estivadores fora de Portugal a darem o seu apoio pode ter dimensões que ainda não estão a acontecer”, explicou.