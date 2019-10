“Os trabalhadores decidiram avançar com um pré-aviso de greve caso a Sadoport concretize a contratação de um trabalhador que não pertence ao efetivo do porto de Setúbal, contrariando o que está previsto no CCT (Contrato Coletivo de Trabalho)”, disse à agência Lusa o presidente do SEAL, Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, no final do plenário realizado hoje de manhã em Setúbal.

“No fundo, o que a empresa está a dizer é que vai escolher alguém de fora do universo dos 180 trabalhadores que trabalham no porto de Setúbal, ignorando o facto de alguns desses trabalhadores serem precários há 25 anos”, acrescentou António Mariano, convicto de que há efetivamente uma “violação do CCT por parte da empresa do grupo Yilport”.

O pré-aviso de greve, que irá afetar apenas a Sadoport, só deverá avançar depois de haver uma discussão na comissão paritária, em que estão representadas as associações patronais AOP, Associação dos Operadores Portuários e ANESUL, Associação dos Agentes de Navegação e Empresas Operadoras Portuárias, bem como o SEAL, as três entidades que subscreveram o Contrato Coletivo de Trabalho, na sequência de uma paralisação de 37 dias dos estivadores do porto de Setúbal.

“Vamos convocar uma reunião da comissão paritária, que deverá ter lugar na próxima semana, para validar a nossa interpretação das cláusulas do CCT invocadas pela Yilport”, disse António Mariano, convicto de que as associações patronais têm a mesma interpretação do CCT que o sindicato.