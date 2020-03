"Vamos prolongar a greve total iniciada no dia 9 de março porque, na prática, nada foi alterado. Mantêm-se o atraso no pagamento de salários e o incumprimento do acordo salarial de 2018, a par do pedido de insolvência da A-ETPL, Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa", disse à agência Lusa o presidente do SEAL, Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística.

António Mariano sublinhou também a preocupação dos estivadores com o risco de propagação da Covid-19 nos portos nacionais, adiantando que os estivadores estão a exigir meios de proteção individual - luvas e máscaras -, bem como a desinfeção dos locais de trabalho.

"Sabemos que algumas empresas do grupo Yilport já estão a disponibilizar máscaras e luvas, mas há outras empresas de estiva que hoje de manhã ainda não tinham disponibilizado esses meios de proteção individual", disse António Mariano, convicto de que os navios comerciais constituem um fator de risco significativo para a propagação do coronavírus.

"Não há nenhum tipo de restrições para os navios da marinha do comércio, não é feito nenhum controlo térmico das tripulações nem é feito nenhum tipo de despistagem da Covid-19. E isso é uma coisa que não compreendemos", acrescentou o dirigente do SEAL.