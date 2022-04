As estradas do maciço central da Serra da Estrela reabriram hoje, depois de terem encerrado na sexta-feira devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi totalmente restabelecida às 11:30, pelo que já se pode circular em todos os troços da Serra da Estrela. Entretanto, a Estância de Ski da Serra da Estrela também informou que tem seis pistas abertas (Cântaro; Covão; Lagoa; natural Grifo; Ligação Lagoa-Covão e linha I Snowpark) e três meios mecânicos a funcionar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje "céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde", bem como "queda de neve acima de 800/1.000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela".