“Nos máximos dos máximos, se até ao fim de novembro não estabilizarem a minha empresa, dificilmente vou pode continuar a trabalhar”, alertou o empresário florentino, recordando que o seu negócio tem 33 funcionários, o que representa um custo mensal “exorbitante”, que não conseguirá continuar a suportar num cenário de crise como o atual.

Arlindo Lourenço fala mesmo na existência de uma situação “caótica” para o comércio local, sobretudo agora que se aproxima a época natalícia, devido à chegada tardia de muita mercadoria, alguma da qual é desembarcada já estragada ou fora do prazo de validade de consumo, como é o caso de produtos frescos e perecíveis.

“A situação é caótica. Estão dezenas e dezenas de contentores retidos no porto da Praia da Vitória [na ilha Terceira], alguns já com um mês de retenção no cais, e não encontramos forma de os colocar na ilha das Flores”, lamentou o empresário local, esclarecendo que, por enquanto, não existem ainda ruturas de bens essenciais.

Os empresários das Flores exigem que o Governo Regional encontre uma solução para o problema, nomeadamente através do fretamento ou aquisição de um navio porta-contentores mais pequeno do que aqueles que operavam antes da destruição do porto comercial, mas maior do que as embarcações que atualmente operam na ilha.

A falta de resposta em termos de transportes de mercadorias contentorizadas para as Flores está a afetar também outros setores de atividade, como é o caso da construção-civil (importação de matéria-prima) e da lavoura (exportação de gado-vivo), que têm estado limitados na movimentação de carga, uma vez que a prioridade tem sido o transporte de bens de primeira necessidade.

Durante a passagem do “Lorenzo” pelos Açores, em outubro, foram registadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas.

O furacão causou a destruição total do porto das Lajes das Flores.

No total, o mau tempo provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, segundo o Governo Regional dos Açores, presidido pelo socialista Vasco Cordeiro.