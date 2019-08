A Residência Livensa Living Porto, do grupo, do grupo Temprano Capital Partners, vai ser inaugurada a 14 de setembro no Campus Universitário da Asprela, na rua Dr. Manuel Pereira da Silva 160, e vai ter uma capacidade para albergar 580 pessoas, num edifício de duas alas, numa área de 20 mil metros quadrados.

Segundo disse à Lusa Victoria San Martin, responsável pela Livensa Living em Portugal, a infraestrutura oferece aos residentes um espaço central de jardins, piscina aquecida, zona exterior, ginásio com acesso a espaço exterior para prática de ioga, estúdios individuais e duplos que incluem cozinha completa, casa de banho privada, 'smart' TV com as mais recentes inovações tecnológicas e acabamentos de qualidade.

A responsável referiu que a Livensa Living Porto Campus tem uma oferta de 140 quartos partilhados a partir de 100 euros/semana por pessoa, o que dá aproximadamente 440 euros/mês. Estes valores são válidos para contrato mínimo de um ano escolar equivalente, o equivalente a 44 semanas.

O empreendimento, considerado de luxo, vai ter também estúdios individuais a partir 158 euros por semana no valor de 695/mês euros. Nas áreas sociais, os residentes vão ter acesso também a sala de cinema e sala multimédia, zonas de descanso e para jogos, salas de estudo, salas de jantar privadas para grupos, biblioteca e lavandaria.

“A oferta de alojamento estudantil ‘premium’ não é para a maioria das famílias portuguesas (…). É principalmente para estudantes internacionais”, conta o presidente da Federação Académica do Porto, João Pedro Videira, referindo que há muita procura do Brasil e do Médio Oriente.

“Estudantes do Dubai, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, mas sobretudo estudantes brasileiros, porque não têm dificuldade com a língua e está a ser uma grande aposta das instituições do ensino superior”, exemplificou.