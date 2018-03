A Federação Académica de Lisboa (FAL), em conjunto com o movimento associativo nacional, esteve hoje reunida com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, no final do encontro, o presidente da FAL, João Rodrigues, disse que “ficaram muitas questões por responder” e houve medidas “que não convenceram minimamente”.

A proposta da tutela de reduzir as vagas nas instituições de ensino superior situadas nas zonas de Lisboa e do Porto, as dificuldades que os alunos têm em arranjar alojamento ou as taxas e emolumentos foram algumas das matérias debatidas.

A FAL reconhece que é preciso avançar com medidas para reduzir a elevada percentagem (48%) de alunos a estudar em Lisboa e no Porto, mas não acredita que a solução passe pela proposta da tutela de reduzir as vagas naquelas duas regiões do país.

Para João Rodrigues, a redução de vagas vai apenas fazer com que só os alunos que tiveram mais oportunidades no secundário consigam um lugar em Lisboa e no Porto.

Para atrair os estudantes para outras zonas do país é preciso oferecer melhores condições, “é preciso ter oferta cultural, desportiva, ter cuidados médicos e mobilidade”, exemplificou.

Rever o Programa Mais Superior, que atribuiu uma bolsa extra aos alunos que decidem ir estudar para o interior, é outra das medidas que poderá ajudar e que foi apresentada hoje pelo ministro e saudada pelos estudantes.

Outro dos temas debatidos foi o facto de as instituições de ensino superior público aplicarem diferentes valores de taxas e emolumentos para os mesmos serviços.