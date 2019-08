Fonte policial explicou à Lusa que os jovens foram retidos porque a manifestação, que decorreu em vários pontos de Díli, não estava autorizada pelas autoridades, desconhecendo-se se os jovens serão ou não detidos.

O grupo concentrou-se em vários pontos da cidade incluindo em frente ao porto de Díli, com bandeiras do movimento de libertação da Papua Ocidental e fotos de rostos e corpos de independentistas da região alegadamente vítimas de abuso pelas autoridades indonésias.

“O povo de Timor-Leste está em solidariedade com o povo da Papua Ocidental, a lutar contra a injustiça. Viva Papua, viva Timor-Leste, abaixo Indonésia. Liberdade para a Papua”, gritou um dos jovens, Denilson Marques da Silva, 20 anos, de megafone na mão.

À Lusa, o jovem explicou que se tratou de um protesto espontâneo pacifico na sequência das notícias das últimas semanas de violentos confrontos que se seguiram à detenção de estudantes universitários papuas independentistas.

“Somos universitários, somos de todas as universidades e outros que se juntaram, em solidariedade com o povo da Papua que está a enfrentar muitos problemas. Não estamos satisfeitos com esta ação que a Indonésia está a fazer na Papua e por isso saímos em solidariedade com o povo”, afirmou Silva.

“Eles querem definir a sua independência, mas a Indonésia não lhes dá essa oportunidade”, sublinhou.