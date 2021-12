Os resultados iniciais deste projeto desenvolvido pelas três entidades — o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, em parceria com o Instituto Universitário Egas Moniz e o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto — vão ser hoje divulgados na conferência “Profissões Sujeitas a Elevada Pressão Social: O trabalho em mudança e os medicamentos na gestão do desempenho”, em Lisboa.

Segundo o Público, que teve acesso a estes resultados preliminares, dos mais de 500 profissionais que trabalham sob pressão e que foram inquiridos, 40% consomem medicamentos para dormir.

Ao jornal, a investigadora Noémia Lopes detalhou que a equipa do projeto selecionou enfermeiros, polícias e jornalistas porque “são três profissões que têm em comum ter que lidar com ocorrências imprevisíveis, que requerem uma resposta imediata e que implicam ritmos de trabalho intensos”.

O objetivo deste projeto é, por um lado, avaliar os vários indicadores do trabalho sob pressão, e, por outro, compreender qual a extensão do uso de medicamentos por parte destes profissionais para suportar ou melhorar o seu desempenho.

De acordo com a investigadora, “mais de 70% dos profissionais inquiridos identificam o seu ritmo de trabalho como muito ou excessivamente intenso”.