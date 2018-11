O número de imigrantes ilegais nos EUA caiu para 10,7 milhões, o valor mais baixo desde 2004, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Pew (Pew research Center), divulgado terça-feira, com base em estatísticas governamentais de 2016.

A diminuição do número de imigrantes ilegais deve-se à quebra de entrada de mexicanos nos EUA e aconteceu no momento em que o Presidente Donald Trump anunciou a construção de um muro na fronteira e procura fechar fronteiras para travar a chegada de refugiados. O Instituto de Pesquisa Pew estima que em 2007 havia 12,2 milhões de pessoas sem documentos legais nos EUA, tendo esse número caído cerca de 1,5 milhões, nos últimos anos, para 10,7 milhões. O estudo revela ainda que a população clandestina originária da América Central aumentou em 375 mil pessoas, entre 2007 e 2016, e que dois terços dos adultos sem papéis se instalaram nos EUA há mais de 10 anos. O Presidente Donald Trump fez da imigração um tema relevante da sua campanha nas eleições de 2016, tendo reforçado a ideia nos comícios em que esteve presente nas recentes eleições intercalares, no início de outubro. Ainda mais recentemente, Donald Trump anunciou que não permitiria a entrada dos milhares de refugiados que se dirigem numa caravana em direção à fronteira com a Califórnia, desde a América Central, ameaçando que fecharia todas as alfândegas a sul e tendo destacado um contingente militar para reforçar a segurança nessas zonas de fronteira.