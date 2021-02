Quando o juiz Roy Ferguson abriu o processo virtual do 394.º Tribunal Judicial do Texas, na terça-feira, certamente não esperava ver dois advogados e um gato no seu ecrã. Contudo, foi o que aconteceu — e tudo devido a um filtro que não foi desativado.

Na imagem, ao invés do rosto do advogado, via-se um gato branco, bebé, de olhos arregalados, que mudava de expressão conforme o visado falava.

Conta o The Guardian que o juiz reagiu rapidamente, alertando o advogado do sucedido. "Sr. Ponton, acredito que o filtro esteja ativado nas configurações de vídeo", disse.

Rod Ponton, de 69 anos, começou por explicar que a sua assistente estava a tentar ajudar com as configurações e apressou-se a confirmar a sua real presença na videochamada. "Eu estou aqui, não sou um gato", garantiu.

Após o vídeo se tornar viral nas redes sociais, o juiz Ferguson publicou uma mensagem no Twitter.

"Dica importante no Zoom: Se uma criança usou o seu computador, antes de entrar numa audiência virtual, verifique as opções de vídeo para ter a certeza de que os filtros estão desativados. Este gatinho acaba de fazer um anúncio formal sobre um caso no 394.º distrito", pode ler-se.

À Reuters, o advogado referiu que não tinha a certeza de como o filtro apareceu.

"Iniciei sessão no computador da minha secretária para comparecer à audiência via Zoom. Quando todos estão prontos o juiz chama e o rosto de todos deve aparecer no Zoom", começou por contar. "O rosto [deles] apareceu, exceto o meu. O meu era um gato", acrescentou.

Contudo, a situação acabou por ser resolvida: o juiz ajudou a remover o filtro e a audiência prosseguiu. Face ao sucedido, o juiz deixou ainda outra nota no Twitter.

"Estes momentos divertidos são um subproduto da dedicação da comunidade jurídica para garantir que o sistema de justiça continua a funcionar nestes tempos difíceis, escreveu.