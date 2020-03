O chefe do Pentágono, Mark Esper, preveniu hoje que "todas as opções" estão "em cima da mesa" um dia após um ataque com mísseis terra-terra no Iraque que provocou três mortos, dois norte-americanos e um britânico.

“Os Estados Unidos não vão tolerar os ataques contra os nossos homens, os nossos interesses ou os nossos aliados”, declarou o governante norte-americano durante uma conferência de imprensa no Pentágono. “Todas as opções estão sobre a mesa, enquanto em simultâneo cooperamos com os nossos parceiros para punir os culpados e manter uma dissuasão, como temos feito nos últimos meses”, acrescentou, ao atribuir o ataque de quarta-feira a “grupos armados xiitas pró-iranianos” que não identificou. Esper precisou ter abordado na noite de quarta-feira com o Presidente possíveis medidas de retaliação, e referiu que Donald Trump lhe forneceu toda a autoridade “para fazer o que tem de ser feito”. O secretário da Defesa dos EUA não precisou quais as medidas de retaliação que vão ser adotadas, mas deixou entender que os Estados Unidos não têm a intenção de atacar território iraniano. “Vamos focar-nos neste grupo que cometeu isto no Iraque”, sentenciou. Por sua vez, o chefe de Estado-Maior, general Mark Milley, precisou que cerca de 30 ‘rockets’ foram disparados no início da noite de quarta-feira em direção à base de Taji, nos arredores de Bagdad, e que 18 atingiram as instalações militares. No ataque foram mortos dois militares norte-americanos e um britânico, para além de 14 feridos norte-americanos, britânicos, polacos e outros, dos quais cinco em estado grave, precisou. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.