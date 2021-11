Segundo o The Guardian, a jovem de 16 anos foi vista a viajar dentro de um Toyota prateado perto da cidade de London, no Kentucky, a 4 de novembro, tendo feito um sinal que captou a atenção de quem passava.

Assim, um motorista chamou a polícia após ter reparado "numa passageira no veículo, a fazer gestos de mão que são conhecidos na plataforma TikTok para representar violência em casa ou um pedido de ajuda", disse o Gabinete do Xerife do Condado de Laurel num comunicado.

O autor da chamada observou que a rapariga "parecia estar em perigo" e que estava a ser conduzida por um homem mais velho.

James Herbert Brick, de 61 anos, foi posteriormente mandado parar pela polícia e verificou-se que a adolescente tinha sido dada como desaparecida pelos pais uns dias antes, em Asheville, na Carolina do Norte. O homem está sob custódia, de acordo com as autoridades.

Quanto ao gesto utilizado pela jovem — mão para cima, com o polegar estendido lateralmente e depois dobrado, a que se juntam os restantes quatro dedos dobrados de seguida —, julga-se que este tenha sido utilizado pela primeira vez pela Fundação das Mulheres Canadianas, no ano passado. Desde aí tem vindo a ser adotado por mulheres em todo o mundo que precisam de pedir ajuda discretamente ou mostrar que estão em perigo.