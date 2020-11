"Obviamente, ele não vai assumir a derrota", disse Rudy Giuliani, o polémico advogado de Donald Trump numa conferência de imprensa marcada para ainda antes imprensa avançar a vitória de Biden, mas que aconteceu já depois das notícias de que o adversário de Trump tinha conseguido os vinte votos do Colégio Eleitoral da Pensilvânia.

O advogado de Donald Trump disse que os processos judiciais vão entrar na segunda-feira. Segundo Rudolph Giuliani, houve observadores impedidos de "inspecionar" os votos que chegaram por correio. "Se não têm nada a esconder, permitem a inspeção. O republicano olha para o voto, o democrata olha para o voto — se não houver objeções, entra".

Porém, segundo o advogado, "alguns boletins pareciam suspeitos", ainda que os observador republicanos tenham alegadamente sido afastados no processo no estado da Pensilvânia, aquele que confirmou a vitória de Biden.

"Não havia segurança. Zero! O povo desta cidade, deste país, não tem qualquer garantia."

O democrata Joe Biden tornou-se hoje no 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump, noticiou a agência Associated Press (AP).

Segundo a Reuters, o ainda presidente Donald Trump disse já que a sua campanha vai começar a contestar os resultados das eleições na próxima semana. Para o republicano, "esta eleição está longe de terminada".

"Todos sabemos porque está Joe Biden a apressar-se para se falsamente colocar como vencedor, e porque estão os aliados nos media a tentar tanto ajudá-lo: não querem que a verdade. venha ao de cima", afirmou num comunicado citado pela agência.

Nesta altura, Joe Biden e Donald Trump são os candidatos com mais votos sempre na história dos Estados Unidos. Biden reuniu mais de 74 milhões de votos e Trump ficou acima dos 70 milhões (bem acima dos que conseguiu em 2016, quando derrotou a democrata Hillary Clinton no Colégio Eleitoral).

As declarações de Giuliani foram feitas numa conferência de imprensa, este sábado. Depois, sucederam-se os relatos de alegados observadores republicanos, que dizem ter sido impedidos de acompanhar a contagem dos votos.

O dia das eleições foi na passada terça-feira, 3 de novembro, e a contagem ainda se arrasta. Porém, as projeções da imprensa permitem já avançar a vitória de Biden, 77 anos, o presidente-eleito mais velho de sempre nos Estados Unidos, e Kamala Harris, a primeira mulher vice-presidente no país liderado pelo Republicano Donald Trump nos últimos quatro anos.

Trump não tem mostrado sinais de aceitar a derrota e está a contestar judicialmente a contagem — sobretudo dos votos por correio —, recusando-se a aceitar os números. Como os votos presenciais foram contados primeiro a beneficiaram os republicanos, a campanha de Trump pedia que se parassem as contagens quando os estados começaram a averiguar os votos por correio, que beneficiam os democratas.

O novo presidente deverá tomar posse a 20 de janeiro, mantendo-se legalmente Donald Trump na presidência até lá.