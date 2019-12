O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou de imediato o Irão de ter “orquestrado” um “ataque” pelo qual será “plenamente responsável”, fazendo recear uma nova escalada no país, onde decorre deste há três meses uma revolta popular inédita.

Trump exortou o Iraque a “proteger a embaixada” após este ataque dos manifestantes, entretanto condenado pelo Presidente iraquiano, Barham Saleh, e quando o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, advertiu Bagdad que “os Estados Unidos vão proteger e defender os seus cidadãos”.

Segundo um elemento da força de segurança citada pela agência noticiosa AFP, um helicóptero com elementos dos 'Marines' (corpo de fuzileiros norte-americanos) aterrou na capital iraquiana depois de o Pentágono ter anunciado o envio de "forças suplementares" para garantir a segurança da missão diplomática.

De acordo com um porta-voz da diplomacia norte-americana, não há a intenção de evacuar a embaixada.

Os manifestantes protestavam contra os ataques aéreos norte-americanos que mataram no domingo, na região ocidental do Iraque, 25 combatentes das brigadas do Hezbollah, um grupo armado xiita membro do Hachd al-Chaabi, coligação de paramilitares iraquianos dominada por fações pró-Irão.

Os Estados Unidos responderam com ataques aéreos à morte, na sexta-feira, de um subempreiteiro norte-americano, no 11.º atentado em dois meses contra instalações que acolhem militares americanos no Iraque, e que Washington atribuiu às brigadas do Hezbollah.

Combatentes e partidários do Hachd, que participavam no cortejo fúnebre dos 25 mortos, entraram hoje na designada “Zona Verde” onde se encontra a embaixada dos Estados Unidos e as instituições iraquianas, sem que as forças de segurança de Bagdad os impedissem.

De seguida, invadiram a entrada onde a segurança da embaixada inspeciona os visitantes, queimaram as instalações da segurança no exterior, arrancaram as câmaras de videovigilância, apedrejaram as torres onde estavam os guardas e cobriram as janelas blindadas com bandeiras do Hachd e das brigadas do Hezbollah.

Do interior do edifício, as forças de segurança norte-americanas dispararam para o ar balas reais antes de lançarem gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.

A coligação Hachd al-Chaabi alega que a investida causou 62 feridos.