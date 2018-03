Stormy Daniels quer anular um acordo de confidencialidade, assinado 11 dias antes das eleições presidenciais norte-americanas, pelo qual recebeu 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) — que chegou a levar a acusações de que o pagamento representou uma contribuição ilícita para a campanha de Trump.

Daniels disse a Anderson Cooper no programa '60 Minutes', da emissora norte-americana CBS, que, na altura, Donald Trump não lhe pediu para não revelar o encontro, mas que foi abordada por um homem num parque de estacionamento em Las Vegas após concordar com a venda da história por 15 mil dólares, em 2011.

"Eu estava no estacionamento, a caminho de uma aula de ginástica com a minha filha mais nova. Estava a tirar as coisas, a cadeira do banco de trás, a mala com as fraldas... a tirar tudo do carro", recordou.

"E um homem veio até mim e disse 'Deixe o Trump. Esqueça essa história'. Depois, ele inclinou-se, olhou para a minha filha e disse 'Esta é uma menina linda. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa à mãe'", contou Daniels.

Cooper perguntou se ela considerou isso uma ameaça direta, ao que Daniels respondeu: "Totalmente".

"Fiquei abalada. Lembro-me de que, na aula de ginástica, as minhas mãos tremeram tanto que eu tive medo de derrubá-la", afirmou, referindo-se à filha.

"Fazes-me lembrar a minha filha"