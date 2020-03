Joe Biden, ex-vice-Presidente e principal rival de Sanders, venceu na terça-feira a disputa nos três estados (Arizona, Florida, e Illinois) que foram a eleições, distanciando-se ainda mais na corrida que decidirá quem é o candidato presidencial dos democratas.

“O Senador Sanders conversará com os seus apoiantes, para avaliar as condições da sua campanha. Por enquanto, no entanto, ele está concentrado na resposta das autoridades ao surto de coronavírus, para garantir que os direitos dos trabalhadores ficam garantidos”, disse Faiz Shakir, diretor de campanha.

Sanders, que iniciou as primárias democratas com algumas vitórias encorajadoras, teve um forte revés na chamada “superterça-feira”, no dia 03 de março, quando perdeu muitas das 15 eleições em jogo nesse dia, deixando Joe Biden com uma confortável vantagem na contabilidade de delegados.

Bernie Sanders ainda não comentou os resultados desta terça-feira, tendo focado todas as suas intervenções políticas na crise de saúde pública provocada pelo surto de Covid-19, referindo a necessidade de o Governo dos EUA assegurar que os mais vulneráveis ficam protegidos dos danos económicos desta pandemia.