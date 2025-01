Os americanos despedem-se do ex-presidente Jimmy Carter nesta quinta-feira, dia 9, com um funeral com honras de Estado na Catedral de Washington para homenagear um homem "decente", nas palavras de Joe Biden.

As bandeiras estão hasteadas a meia haste desde sábado em todo o país. Foram também prestadas várias homenagens ao democrata, que morreu no dia 29 de dezembro aos 100 anos no seu estado natal, Geórgia, onde será enterrado ao lado da esposa Rosalynn, com quem foi casado por 77 anos.

O caixão, coberto com a bandeira americana, foi levado esta quinta-feira do Capitólio, onde os cidadãos puderam homenageá-lo em silêncio, até à catedral.

O funeral de Estado conta com a presença dos quatro ex-presidentes vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Este último prestou-lhe homenagem na quarta-feira, no Capitólio, ao lado da sua esposa Melania, dias antes de suceder ao presidente Joe Biden na Casa Branca.

Numa entrevista ao USA Today publicada na quarta-feira, Biden contou que há quatro anos, quando se viram pela última vez, o próprio Carter pediu-lhe que fizesse o discurso fúnebre.

Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente nas cerimónias.

*Com Agências