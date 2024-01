A nova devolução é anunciada após a devolução, no ano passado, de sete obras de arte roubadas a Grunbaum em 1938, vendidas pelos nazis para financiar a sua máquina de guerra.

O Museu de Arte da Universidade Oberlin detinha a obra Girl with Black Hair, avaliada em cerca de 1,5 milhões de dólares, enquanto a obra Portrait of a Man estava na coleção do Museu de Arte Carnegie e é avaliada em um milhão de dólares. Ambos os desenhos são do artista expressionista austríaco Egon Schiele.

“Esta é uma vitória para a justiça e para a memória de um artista corajoso, colecionador de arte e opositor ao fascismo”, disse Timothy Reif, juiz e parente de Grunbaum, que morreu no campo de concentração de Dachau.

“Como herdeiros de Fritz Grunbaum, estamos gratos por ele. Lutou pelo que era correto e continuou a fazer com que o mundo seja mais justo, décadas após a sua trágica morte".

Além das sete obras recuperadas no ano passado e das duas peças que serão devolvidas agora, outra obra foi entregue à família por um colecionador privado.