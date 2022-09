O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira que um relatório há muito aguardado, da ONU, reafirmou a visão dos EUA de que a China está a cometer "genocídio" contra os uigures e pediu que Pequim seja responsabilizada.

"Este relatório aprofunda e reafirma a nossa grave preocupação com o genocídio em curso e os crimes contra a humanidade que as autoridades do governo da China estão a fazer contra os uigures", disse em comunicado, referindo-se à República Popular da China.