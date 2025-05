Benjamin Ritchie, 45 anos, morreu ao receber uma injeção letal na prisão de Indiana, em Michigan City, após ser condenado pelo assassinato do agente Bill Toney.

Esta foi a segunda execução no estado do meio-oeste desde 2009.

Toney, pai de dois filhos, foi baleado quando perseguia uma van que havia sido roubada por Ritchie e outro homem num posto de gasolina da localidade de Beech Grove.

O acusado foi declarado morto às 5h46 de terça-feira, 45 minutos após o início da aplicação da injeção letal, informou o departamento correcional de Indiana num comunicado.

Uma segunda execução está prevista para o Texas na terça-feira: um homem que se declarou culpado por matar uma funcionária de uma loja ao provocar um incêndio.

Matthew Johnson, 49 anos, será executado por injeção letal na prisão estadual do Texas pelo assassinato de Nancy Harris, uma avó de 76 anos, em 2021.

A outra execução prevista para esta semana acontecerá no estado do Tennessee (sul do país).

Oscar Smith, 75 anos, será executado na quinta-feira (22) por injeção letal pelo assassinato da sua esposa, Judy Smith, de quem estava separado, e dos dois filhos dela, Chad e Jason Burnett, em 1989.

Desde o início do ano, foram registadas 17 execuções nos Estados Unidos: 13 por injeção letal, duas por fuzilamento e duas com gás nitrogénio.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados do país. Califórnia, Oregon e Pensilvânia têm moratórias em vigor.

O presidente Donald Trump é defensor da pena de morte e pediu no primeiro dia de mandato a ampliação do seu uso "para os crimes mais vis".