Os Estados Unidos exigirão que todos os passageiros vindos da China por via aérea entrem no país com testes negativos de covid-19, alegando que Pequim não compartilha informações suficientes sobre o aumento dos casos de novo coronavírus no país asiático, anunciou uma autoridade federal de saúde nesta quarta-feira (28).

Depois de Índia, Taiwan, Japão e Malásia, agora são os Estados Unidos a requerer um teste negativo. A partir de 5 de janeiro, "todos os passageiros aéreos com dois anos de idade ou mais provenientes da China serão obrigados a fazer um teste no máximo dois dias antes da partida da China, Hong Kong e Macau, e apresentar um resultado negativo às companhias aéreas no momento da partida", disse o funcionário. "O rápido aumento recente da transmissão de covid-19 na China aumenta a possibilidade do surgimento de novas variantes", acrescentou. Segundo o funcionário, Pequim fornece dados limitados sobre as variantes que circulam na China às bases de dados globais. Os testes e relatórios sobre novos casos também diminuíram. "Com base nessa falta de disponibilidade de dados, é mais difícil para as autoridades de saúde pública dos Estados Unidos identificar novas variantes que estão a espalhar-se" para o país norte-americano, explicou. O requisito do teste aplica-se a passageiros de transporte aéreo, independentemente da sua nacionalidade e status de vacinação, e inclui pessoas que viajam da China para os Estados Unidos via outros países, bem como aquelas que fazem escala em qualquer aeroporto americano.