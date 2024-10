O governo dos EUA está a investigar a divulgação não autorizada de documentos confidenciais que avaliam os planos de Israel de atacar o Irão.

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, confirmou a investigação em comentários ao programa State of the Union da CNN neste domingo, salientando que "a divulgação é muito preocupante".

"Há algumas alegações sérias", disse o republicano da Louisiana. "A investigação está em andamento, e receberei um briefing sobre isso dentro de algumas horas."

Três autoridades dos EUA haviam confirmado anteriormente à Associated Press a investigação da divulgação. Uma quarta autoridade dos EUA disse que os documentos em questão parecem ser legítimos.

Os documentos são atribuídos à Agência de Inteligência Geoespacial dos EUA e à Agência de Segurança Nacional, salientando que Israel ainda estava a mover ativos militares para conduzir um ataque militar em resposta ao ataque de mísseis balísticos do Irão a 1 de outubro.

Os documentos, que são marcados como ultrassecretos, foram colocados no aplicativo de mensagens Telegram e relatados pela primeira vez pela CNN e Axios. Os oficiais falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a discutir o assunto publicamente.

A investigação também está a apurar como os documentos foram obtidos — incluindo se foi uma divulgação intencional por um membro da comunidade de inteligência dos EUA ou obtido por outro método, como um hack — e se alguma outra informação de inteligência foi comprometida, disse um dos oficiais. Como parte dessa investigação, os oficiais estão a trabalhar para determinar quem teve acesso aos documentos antes de serem publicados, disse o oficial.

Os EUA pediram a Israel que aproveitasse a eliminação do líder do Hamas, Yahya Sinwar, e pressionasse por um cessar-fogo em Gaza, e também advertiram Israel urgentemente para não expandir ainda mais as operações militares no norte do Líbano e arriscar uma guerra regional mais ampla. No entanto, a liderança de Israel enfatizou repetidamente que não deixará o ataque de mísseis do Irão ficar sem resposta.

Os documentos apareceram online pela primeira vez na sexta-feira, num canal no Telegram, alegando que haviam sido revelados por alguém da comunidade de inteligência dos EUA e, mais tarde, do Departamento de Defesa dos EUA.

Um dos dois documentos lembrava o estilo de outro material da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos EUA revelados por Jack Teixeira, um guarda nacional aéreo que se declarou culpado em março por divulgar documentos militares altamente confidenciais sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outros segredos de segurança nacional.