“Se me derem a vitória aqui, prometo-vos que serei eu o escolhido para derrotar Donald Trump” [atual Presidente dos EUA], disse esta semana Joe Biden, durante um comício em Columbia, na Carolina do Sul, onde o candidato espera tirar proveito da sua popularidade junta dos eleitores afro-americanos, em maioria nesta região.

Biden reconheceu que precisa da vitória neste estado da costa leste para se manter na corrida à Casa Branca, depois de o senador Bernie Sanders ter obtido uma confortável vantagem no número de delegados, ao conseguir o maior número de votos no ‘caucus’ de Iowa e ter vencido em New Hampshire e no Nevada.

Ainda há 13 candidatos no terreno, mas apenas sete participaram no mais recente debate televisivo, esta semana, na Carolina do Sul, que foi também o último antes da importante “super terça-feira”, quando, dia 03 de março, forem a votos 14 estados, definindo quase metade dos delegados que escolherão o candidato democrata que tentará derrotar o republicano Donald Trump em novembro.

O debate centrou-se em grande parte nos ataques a Bernie Sanders cuja posição de vantagem o tornou um alvo preferencial dos seus adversários internos, que o acusaram de defender posições muito radicais na sua campanha.