A jovem Paige Winter, de 17 anos, estava a passar o dia com a família na praia de Fort Macon, na costa central da Carolina do Norte, quando foi atacada pelo tubarão. O pai, um paramédico, entrou na água e lutou com o animal até forçá-lo a soltar a filha, segundo relatos da imprensa local.

Winter foi levada de helicóptero para o Centro Médico de Vidant com lacerações profundas na perna esquerda e nas mãos.

"Devido à gravidade do ataque, foi inevitável amputar a perna esquerda acima do joelho", revela a página GoFundMe, criada pela família e que já recebeu mais de nove mil dólares em doações (oito mil euros).