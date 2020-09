A vitória de Markey é mais um sinal do poder crescente da ala mais progressista do Partido Democrata, que se tinha posicionado a favor do senador.

Markey, de 74 anos, tinha o apoio de figuras como a congressista de Nova Iorque Alexandria Ocasio-Cortez ou a senadora Elizabeth Warren.

Kennedy tinha decidido usar a sua popularidade como congressista para desafiar o senador Markey, em vez de esperar que se aposentasse, mas foi progressivamente perdendo nas sondagens.