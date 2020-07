Os manifestantes alegam que foi violada a Constituição pelo Departamento de Estado ao recorrer aos agentes enviados pelo presidente, Donald Trump, para dispersar multidões com recurso aos meios utilizados.

O Muro das Mães, um grupo que se descreve como sendo composto por mães, e o grupo Don’t Shoot Portland apresentaram na segunda-feira o processo contra o secretário de Segurança Interna em exercício, Chad Wolf, e outros funcionários federais.

Os membros do grupo de mães “têm sido gaseados noite após noite, deixados a vomitar e incapazes de comer ou dormir por causa do veneno tóxico que lhes foi aplicado”, é referido no processo judicial.

No documento, os manifestantes alegam que as táticas são ilegais e sublinham que a presença dos agentes em Portland viola “um princípio fundamental da democracia americana”, porque os agentes estão essencialmente a desempenhar funções policiais locais que são reservadas às autoridades estatais e locais.

O processo foi apresentado no Tribunal Distrital dos EUA em Washington, após o ´mayor` de Portland e os líderes de outras cinco grandes cidades dos Estados Unidos terem apelado ao Congresso para decretar ilegal o envio de agentes para cidades que não os querem.

A carta enviada aos líderes da Câmara e do Senado pelos presidentes das câmaras de Portland, Seattle, Chicago, Cidade de Kansas, Albuquerque, Novo México e Washington diz: “Esta administração utiliza de forma flagrante a força federal nas cidades por causa das objeções das autoridades locais”.